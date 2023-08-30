Политолог назвал следующую страну, выбранную США для борьбы с Россией Политолог Клинцевич: США выбрали Польшу новой страной для своей борьбы с Россией

Фото: Army Poland

США проводят усиленную милитаризацию Польши, так как планируют сделать из нее второй вариант своего противостояния с Россией, заявил в беседе с ИА SM.News руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он подчеркнул, что Варшава не раз заявляла о планах создать самую сильную армию в Европе численностью в 300 тысяч бойцов, обеспеченных современной техникой, и Вашингтон активно помогает ей в этом, так как видит в Польше с ее желанием милитаризации нового кандидата на противостояние с Россией.

Эксперт уточнил, что если в другие страны НАТО США отправляют по 50, максимум 200 танков, то в планах вооружения Польши — уже тысячу.

Стоит вопрос, а не готовят ли НАТО, американцы, Польшу как второй этап противостояния с Россией, — отметил политолог.

По его словам, в Вашингтоне видят неспособность киевского режима долго сопротивляться России. Поэтому когда восточная граница Польши станет основным рубежом между НАТО и Россией, ее необходимо заранее укрепить.

И они наносят удар в центр, создавая такое пограничное государство, которое физически перекроет границы, нарушит транзит, будет создавать постоянную нестабильность, — высказал мнение аналитик.

Ранее политолог Иван Мезюхо рассказал, что многочисленные заявления президента Украины Владимира Зеленского на тему Крыма уже не вызывают никакой реакции у жителей полуострова. Он подчеркнул, что украинский лидер неоднократно менял свою позицию по поводу будущего Крыма, и такая путаница может свидетельствовать о неверии Зеленского в победу Киева в конфликте.