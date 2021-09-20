Политолог назвал самый «безумный» шаг Германии по «Северному потоку — 2»

Немецкий политолог Александр Рар назвал самый безумный поступок, который может сделать Германия по «Северному потоку — 2». Это попытка остановить запуск газопровода, заявил эксперт в интервью на YouTube-канале Sputnik.

Строительство газопровода завершено , сотрудничество Германии с Россией в сфере поставок газа выгодно прежде всего самой европейской стране. За попытку остановить запуск «Северного потока — 2» выступает партия «Союз 90/Зелёные». И в случает победы «зелёных» на выборах правительство будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения по газопроводу, как считают некоторые специалисты. Но остановить его запуск будет невозможно независимо от исхода выборов в бундестаг.

Тогда придётся судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили «Северный поток — 2», <…> такой безумный шаг в первую очередь навредит самой Германии, — пояснил политолог.

Однако, считает Рар, в Германии всё же есть разумные, прагматичные и думающие люди.

Которые очень быстро любому «зелёному» министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что расценки на газ в Европе могут значительно вырасти из-за «Северного потока — 2». «Ценовое цунами» может подняться уже в ближайшие месяцы, заявил бывший участник стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.