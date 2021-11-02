Политолог назвал причины внимания США к российским танкам рядом с Украиной

Публикация американскими журналистами спутниковых снимков с российской армией у границ Украины может быть вызвана обострением ситуации в Донбассе. Это один из трёх вариантов, сообщил научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в разговоре с «ПолитРоссией».

Вторая версия — намерение США легализовать наличие их военных баз на территории Украины. Третья — демонстрация перспектив объединения белорусской и российской армий как давление на Европу. Так США могут подталкивать европейских партнёров к увеличению своего военного контингента в других странах.

Как дислоцировались наши войска в западной части страны, так и дислоцируются. Это нормально. Тем более территория приграничная, а в регионе, в соседней стране уже седьмой год идет гражданская война. Важно охранять свои рубежи, — объяснил Бредихин местоположение российских войск.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, указав, что на них российская техника, находящаяся в Смоленской области. Журналисты отметили, что кадры подтверждают недавние сообщения: Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной.