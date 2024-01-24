Политолог назвал причины, почему Запад пугает всех Россией Политолог Родионов: Запад говорит о войне с Россией ради роста военных расходов

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Западные политики и СМИ продолжают пугать общество угрозой нападения России и возможностью третьей мировой войны и делается это в том числе для оправдания роста военных расходов, считает политолог Дмитрий Родионов. В беседе с LIFE.ru он также указал, что «российская угроза» является обоснованием поддержки Украины.

Разговоры о «российской угрозе» позволяют проталкивать свои планы сторонникам перевооружения и наращивания военных расходов в странах, где состояние армии оставляет желать лучшего, типа Германии, — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, постоянно говоря об угрозе нападения России, Запад таким образом обосновывает необходимость поддержки Украины. Согласно логике европейских и американских политиков, в случае победы РФ на Украине ее аппетиты только вырастут, поэтому инвестиции в Украину являются инвестициями в безопасность всего Запада.

Однако существует и более серьезное объяснение активизации разговоров о необходимости войны с Россией, добавил Родионов.

Они к ней реально готовятся, внушая своему обывателю мысль о неизбежности войны с Россией, которая ни для кого не должна стать неожиданностью, <...> — прямо как это делала нацистская пропаганда накануне вторжения в СССР, — предупредил политолог.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину необходимо осознать вероятность опасного военного конфликта с Москвой. По его словам, в этой связи Германии необходимо вооружаться.