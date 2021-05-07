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Политолог назвал причины обострения конфликта в Донбассе

14:07, 07 мая 2021

Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, Пасха и день победы стали причинами обострения конфликта в Донбассе. Об этом заявил политолог Сергей Марков телеканалу «360».

По мнению Маркова, главной причиной обострения конфликта в Донбассе стал приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Политолог заявил, что власти Украины считают его начальником страны, поскольку он принимает ключевые решения.

Они (власти Украины - NEWS.ru) считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских, — цитирует Маркова телеканал.

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