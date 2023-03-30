Политолог назвал причину провокаций Китая со стороны США Политолог назвал угрозу монополии США причиной провокаций в Южно-Китайском море

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) идет в строю с ракетным эсминцем класса Arleigh Burke USS Milius (DDG 69)

Провокации со стороны США в Южно-Китайском море и на Тайване совершаются в связи с угрозой монополии Вашингтона из-за укрепления позиций Китая на мировой арене, считает эксперт Центра сопровождения политических процессов Данила Гуреев. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он пояснил, что сфера интересов Пекина в геополитическом пространстве серьезно увеличилась в последнее время.

Интересы Китая в геополитическом пространстве очень серьезно увеличиваются, он становится все более значимым международным игроком. США видят в нем реальную угрозу своей монополии на все и вся, — подчеркнул политолог.

По словам Гуреева, США видят угрозу в многомиллионной армии Китая, растущей экономике государства и ослаблении своей позиции в Юго-Восточной Азии. Он пояснил, что Вашингтон отмечает торговый потенциал в этом регионе и делает все, чтобы для США путь туда не закрылся. С этим связаны провокационные проходы кораблей и ситуация вокруг Тайваня.

Пекин ранее потребовал от США не отправлять оружие Тайваню и прекратить военные контакты с Тайбэем. По словам представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя, действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая.