Политолог назвал условие, при котором Запад серьезно воспримет Россию Израильский политолог Кедми: Запад серьезно воспримет Россию в случае победы на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запад начнет серьезно воспринимать Россию только в случае ее победы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил израильский политолог Яков Кедми. В беседе с ИА SM.News эксперт уточнил, что США и Европа продолжают рассчитывать на то, что Москва сдастся, поэтому ждать мирных переговоров на данный момент не стоит.

Пока еще в США сохраняется надежда, что их действия приведут к желаемым ими результатам, что Россия сдастся. Заставить Запад серьезно воспринимать Россию сможет только полная и окончательная победа на Украине. Все остальное — разговоры в пользу бедных, — объяснил политолог.

По мнению эксперта, мирный процесс между Россией и США может начаться тогда, когда победа ВС РФ будет более полной и эффективной. Кедми пояснил, что в современном мире доказать что-то можно только при помощи проявления силы, которая закреплена результатом.

В этом мире понимают только силу, причем доказанную и проявленную, которая доказала и у которой есть результат, - заключил эксперт.

Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее заявил о начале новой мировой войны в случае обострения отношений между Россией и Западом. Он отметил, что риск заметно повышается из-за наличия у стран огромной массы вооружений, в том числе ядерных, 90% которых находятся у Москвы и Вашингтона.