Политолог назвал препятствия для признания России спонсором терроризма Политолог Дудаков: США боятся полного разрыва с РФ в случае признания ее спонсором терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главным препятствием для признания России страной — спонсором терроризма со стороны Вашингтона остается риск полной заморозки отношений с Москвой, заявил Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в ближайшее время шансы на это невелики, но все может измениться в ходе развития конфликта на Украине.

Это будет серьезный удар по нашим дипотношениям и де-факто полная заморозка отношений между Москвой и Вашингтоном. Госдеп опасается на это идти, несмотря на то что некоторые популисты в конгрессе к этому призывают, — пояснил Дудаков.

Ранее Госдеп США тайно предупредил конгресс страны о проблемах, которые могут возникнуть в результате гипотетического признания России страной — спонсором терроризма. В частности, Вашингтон опасается отмены соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и соглашений о содействии вывозу зерна с Украины.

Американские власти не исключают, что после подобной «прямой атаки» Москва не будет придерживаться договоренностей. Также двум странам станет сложнее работать в контексте ядерных материалов.