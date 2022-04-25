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Политолог назвал правовым беспределом возможное изъятие российских активов

Политолог Наумов: возможное изъятие валютных резервов России — это правовой беспредел
14:59, 25 апреля 2022
Политолог назвал правовым беспределом возможное изъятие российских активов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Возможное изъятие валютных резервов России — это правовой беспредел, заявил политолог Сергей Наумов в разговоре с Live 24. Вообще же атака на российскую экономику, по его мнению, говорит о зависимости международных институтов от воли некоторых стран.

Запад хочет вышвырнуть Россию с европейского рынка. Однако такие методы борьбы за нефтяные и газовые контракты могут привести к полному разрыву отношений между Россией и странами, которые решатся на изъятие валютных активов, — сказал Наумов.

Он призвал готовиться к худшему в экономическом плане, так как Россию намерены лишить экономической независимости. Но пока санкции не дают ожидаемого эффекта, о чём говорят и европейские политики, отметил Наумов.

Тем временем Украина и США приступили к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов в целях финансовой помощи Киеву. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переговоры такого рода проходят также и с другими партнёрами Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери в результате спецоперации России. Их глава украинского государства оценил в $550 млрд.

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