Политолог назвал последствия визита Путина в Пхеньян Политолог Маркелов: между Россией и КНДР восстановились отношения спустя 20 лет

Фото: Kremlin.ru

По итогам визита президента России Владимира Путина в Пхеньян были восстановлены отношения между Россией и КНДР, рассказал в беседе с «360» политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. По его словам, теперь между странами будут налаживать сотрудничество по нескольким направлениям.

Мы нашли партнера, восстановили отношения — более 20 лет не были на связи. С ориентацией России на Восток, безусловно, этот партнер становится для нас достаточно мощным, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР будет развиваться в военно-техническом направлении. Москва может предложить новые военные технологии, в которых нуждается Пхеньян. Они особенно заинтересованы в тактическом ядерном оружии и высокоточном ядерном оружии малой мощности.

Страны начнут сотрудничество в сфере экономики, добавил Маркелов. Северная Корея сможет получать продукцию нефтегазовой промышленности, а также химические удобрения. Кроме того, начнется партнерство в сфере геополитики, так как власти КНДР выразили поддержку инициатив России.

Через Северную Корею мы завязаны и на углубление отношений с Китаем. Страна номер один, благодаря которой Северная Корея живет и выживает, это Китай, и он тоже заинтересован. Корея является таким прокси-государством китайским, — заключил политолог.

Ранее Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.