Политолог назвал последствия протестов в Грузии Политолог Оленченко: протесты в Грузии выльются в идейное противостояние властей с оппозицией

Фото: Тбилиси. Протестующие на акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии

ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Протесты в Грузии в будущем выльются в идейное противостояние властей с оппозицией, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Владимир Оленченко. По его словам, одна из сторон имеет прозападный характер, а другая настроена на укрепление суверенитета страны. Эксперт считает, что в борьбе победит тот, кто предложит реальный проект улучшения экономической ситуации в Грузии.

Идет противостояние двух политических сил, с одной стороны, — та, которая находится у власти и которая настроена на укрепление национальных интересов и суверенитета Грузии, с другой, — те, кто имеют прозападный характер и стремятся к тому, чтобы Грузия следовала требованиям ЕС и США, чтобы дистанцироваться от России, — объяснил Оленченко.

Политолог считает протесты в Грузии управляемыми. Он также отметил, что требования оппозиции носят конъюнктурный характер, однако главное в них — экономическое положение страны. Он отметил, что оппозиционеры не могут предложить способа исправить его, кроме обещаний занять деньги за рубежом. При этом во власти в Грузии находятся волевые и подготовленные люди, готовые отстаивать свои политические взгляды.

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

7 и 8 марта в Тбилиси прошли массовые протесты против принятия закона об иностранных агентах, который грузинская оппозиция считает похожим на аналогичную российскую норму. Активисты вступали в стычки с полицией, били стекла, жгли фаеры и даже бросали «коктейли Молотова». Силовики в ответ активно применяли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За две ночные акции было задержано больше 100 человек. В результате правящая партия страны заявила, что отказывается от дальнейшего принятия законопроекта.