Яна Стойкова

Политолог назвал последствия для Украины из-за падения ракеты в Польше Политолог Буневич: отношения Киева и Варшавы после случая с ракетой не ухудшатся

28 сентября 2023 в 20:27

Фото: EPA/ТАСС

Польша. Люблинское воеводство. Полиция и сотрудники спецслужб проводят оперативные действия у деревни Пшеводув, где в результате взрыва ракеты погибли два человека, 16.11.2022