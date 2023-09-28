Выводы следователей в Польше об украинской принадлежности ракеты, упавшей на территории страны и убившей двух человек, вряд ли серьезно повлияют на политику Варшавы в отношении Киева, заявил NEWS.ru директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич. По словам политолога, Польша поддерживает Украину исходя из собственных интересов, в том числе чтобы нанести ущерб России.
Я думаю, что последуют всякие риторические реакции, комментарии польских властей, публикации в СМИ. Возможно, потребуют какой-то финансовой компенсации с украинской стороны для тех семей, чьи родственники погибли после прилета этой ракеты. Не думаю, что это приведет в каким-то серьезным изменениям в политике Варшавы. Их конфликты связаны с экономикой, зерном, выступлением эсэсовца в парламенте Канады, но этот контекст предвыборный, — отметил Буневич.
По словам политолога, уже давно всем было понятно, что упавшая в Польше в ноябре 2022 года ракета была украинской.
Нам было понятно сразу, что эта ракета украинская, в Польше это поняли через несколько дней после прилета. Сейчас просто опубликованы официальные данные польского расследования, но ничего принципиально нового мы не узнали. Партии могут использовать этот факт для своей политической игры, но серьезных последствий для Украины не будет, — заключил эксперт.
Ранее генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что результаты расследования подтвердили украинскую принадлежность ракеты, упавшей 15 ноября 2022 года в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. В результате погибли двое фермеров.