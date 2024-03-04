Политолог назвал полезным слив диалога немецких офицеров об ударах по Крыму Политолог Михайлов: военные и политические промахи НАТО выгодны России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Громкий скандал с утечкой разговора офицеров бундесвера об ударах по Крыму играет на руку России, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. По его словам, подобные промахи стран НАТО могут замедлить поставку вооружений Украине.

Я думаю, что сейчас на фоне этого скандала вряд ли какие-то ракеты дальнобойные на Украину будут поставлены. То есть нам это на руку нам, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что цепочка ошибок началась с президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины, за что и «получил очень много оплеух от своих же соратников». По словам политолога, французские политики и военные открестились от заявления президента, заявив, что никто не собирается вводить французские войска, после чего и сам президент «начал как бы давать заднюю».

Специалист подчеркнул, что утечка переговоров офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту произошла на фоне скандала с заявлением Макрона, при этом факт и тему беседы немецких военных никто не опроверг. По мнению Михайлова, это позволяет в случае угрозы нанести упреждающие удары по силам, которые готовят подобные удары.

У нас уже накопленная база фактов того, что страны НАТО готовили нападение с прямым участием своих военных на русские войска. То, что натовцы присутствуют уже на Украине — секрет Полишинеля, — заключил политолог.

При этом он добавил, что Россия продолжит выполнять свои задачи, несмотря на скандалы в НАТО.

Ранее посол Германии в России Александр Ламбсдорфф более часа провел в здании МИД России. Дипломата вызвали в российское ведомство после появления записи переговоров немецких офицеров об атаках на Крымский мост. Га выходе он не стал отвечать на вопросы журналистов.