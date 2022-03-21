Политолог назвал поездку главы Минэкономики ФРГ в Катар популизмом

Поездка главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека в Катар и его договорённости о поставках газа оттуда — это популизм, заявил политолог Александр Камкин ФБА «Экономика сегодня». Он считает, что Катар не может увеличить поставку газа в Европу и её граждан ждут высокие осенние цены на газ.

Деятельность Хабека действительно является популизмом и работой на внутреннюю аудиторию. Несколько месяцев назад Катар заявил, что не способен нарастить поставки сырья в Европу, с тех пор ситуация не изменилась. Перед нами популизм в сочетании с долгосрочными тенденциями. Краткосрочно Катар и другие поставщики сырья не смогут быстро нарастить добычу, поэтому европейцев ждет очень дорогой газ осенью, а сейчас у них будут проблемы с удобрениями, — сказал Камкин.

Он добавил, что Германию на пути отказа от российского газа ждёт резкий рост инфляции и экономический спад. Победителями в этой ситуации будут лишь производители сланцевого газа и США, высказался Камкин.

Ранее Роберт Хабек в ходе визита в Катар договорился о долгосрочном сотрудничестве в энергетической сфере. Сотрудничество предусматривает в том числе возможность поставок в ФРГ сжиженного природного газа. По словам министра, партнёрство с Катаром не означает, что зависимость от поставок голубого топлива из России сменится зависимостью от ближневосточной страны.