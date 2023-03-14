Политолог назвал возможные темы переговоров Зеленского и Си Цзиньпина Политолог Марков: Си Цзиньпин хочет получить от Зеленского информацию о ходе боевых действий

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Возможной темой разговора президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина станут боевые действия на Украине, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Сергей Марков. По его словам, китайский лидер намерен получить детальную информацию из первых рук, поскольку это позволит ему лучше понять ситуацию. Помимо того, Си Цзиньпин хочет выяснить мысли Зеленского на тему перемирия с Россией, предположил эксперт.

Прежде всего, Си хочет получить информацию из первых рук о том, как идут боевые действия на Украине. Зеленский же — человек информированный, который может располагать деталями и нюансами, интересными главе Китая для понимания ситуации. <...> Си хочет понять, что думает Зеленский по поводу мира, и через него — что думает Вашингтон по поводу переговоров, — считает Марков.

Политолог отметил, что Си Цзиньпин постарается закрепить за собой статус посредника в украинском конфликте. Также он думает, что Зеленский призовет Китай присоединиться к санкциям против России. Возможно, украинский президент сделает главе КНР какое-то экономическое предложение. Помимо того, он может попросить Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросе зерновой сделки, отметил Марков.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор политиков может состояться уже на следующей неделе.