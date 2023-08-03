Политолог назвал основную причину скандала между Польшей и Украиной Политолог Хавич связал скандал между Польшей и Украиной с приближающимися в Польше выборами

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Обострение отношений между Варшавой и Киевом связаны с приближением парламентских выборов, которые пройдут в Польше осенью этого года, объяснил NEWS.ru директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. По его мнению, заявление министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев было сделано с расчетом на польских избирателей.

В этой ситуации, заявление Пшидача было сделано на чисто польскую аудиторию, в первую очередь на фермеров. На самом деле, единственным нормальным решением для Украины было бы просто не заметить его, – предположил Хавич.

Эксперт отметил, что отношения между странами будут становиться более напряженными в период предвыборной кампании. По его мнению, разногласия между ними не повлияют на общую антироссийскую повестку и поддержку Украины в конфликте с Россией.

В Польше с приближением выборов все больше будут играть внутренние факторы. Но, стоит ожидать заявлений, которые будут касаться внешней политики и Украины. Там будут заявления типа: «несмотря на отдельные проблемы, мы все равно будем дружить, мы все равно будем вместе выступать против злобного российского агрессора, – отметил Хавич.

Отношения Киева и Варшавы резко ухудшились в начале августа. Посол Бартош Цихоцкий был срочно вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев за помощь со стороны польских партнеров. Он также обратил внимание, что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы.