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Политолог назвал неожиданную причину нищеты украинцев

06:35, 05 мая 2021
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отсутствие декоммунизации на Украине является «причиной» нищеты её населения, заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой в эфире телеканала «Наш».

Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели, — подчеркнул политолог.

Ницой добавил, что власти страны не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», поэтому украинцы живут так плохо.

Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации, — убеждён Ницой.

Ранее стало известно, что герб СССР по сегодняшним законам Украины является запрещённой символикой, поэтому его намерены снять с монумента «Родина-мать», расположенного на правом берегу Днепра в Киеве. Издание отмечает, что власти Украины уже нашли средства на демонтаж части монумента, который представляет собой женщину, держащую в поднятых руках щит и меч, на щите и изображён герб СССР.

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