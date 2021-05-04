Политолог назвал неожиданную причину нищеты украинцев

https://static.news.ru/photo/0dcf931e-ad54-11eb-83b0-96000091f725_660.jpgФото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отсутствие декоммунизации на Украине является «причиной» нищеты её населения, заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой в эфире телеканала «Наш».
Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели, — подчеркнул политолог.
Ницой добавил, что власти страны не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», поэтому украинцы живут так плохо.
Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации, — убеждён Ницой.
Ранее стало известно, что герб СССР по сегодняшним законам Украины является запрещённой символикой, поэтому его намерены снять с монумента «Родина-мать», расположенного на правом берегу Днепра в Киеве. Издание отмечает, что власти Украины уже нашли средства на демонтаж части монумента, который представляет собой женщину, держащую в поднятых руках щит и меч, на щите и изображён герб СССР.