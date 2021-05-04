Политолог назвал неожиданную причину нищеты украинцев

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Украинский эксперт Валентин Землянский заявил, что президент страны Владимир Зеленский больше всего боится «улицы». Избранный лидер в основном прислушивается к мнению радикалов, а не обычных украинцев, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него. То есть он слышит «стерненок» (сторонников украинского радикала Сергея...