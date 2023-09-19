Политолог назвал настоящую цель встречи Маска и Эрдогана Политолог Барабанов: Маск и Эрдоган «сверили часы» по кризису на Украине

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган, Илон Маск

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский миллиардер Илон Маск могли обсудить варианты решения кризиса на Украине во время встречи в Нью-Йорке 18 сентября, предположил в беседе с NEWS.ru программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Он считает, что турецкий лидер и основатель SpaceX пытаются добиться решения кризиса мирным путем.

Это вполне возможно, поскольку Эрдоган активно занимается посредничеством. Маск в свою очередь занимает умеренную позицию по конфликту, была информация о его возможном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора Маск и Эрдоган скорее всего «сверили часы», — отметил эксперт.

Барабанов отметил, что на данном этапе объединенные усилия Эрдогана и Маска, вероятно, не смогут привести к какому-либо результату из-за настроя Украины и ее западных союзников.

Мне не кажется, что в ближайшее время изменится настрой Киева и Запада на продолжение конфликта. Для Запада это очень удобно вести конфликт чужими руками, поэтому они не видят необходимости заканчивать, — пояснил он.

До этого политолог Алексей Макаркин рассказал, что Маск специально привел на встречу с турецким президентом своего сына, чтобы поддержать имидж семейного человека.

Ранее правительство США инициировало расследование на фоне информации о споре между Киевом и Илоном Маском из-за системы Starlink. Она используется для обеспечения Вооруженных сил Украины спутниковой связью. По непроверенным данным, предприниматель помешал ВСУ атаковать корабли Черноморского флота ВМФ России, отказавшись запускать сервис связи на территории Крыма в 2022 году.