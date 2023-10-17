Политолог назвал мифом международную изоляцию России Политолог Мезюхо: визит Путина в КНР развеял миф об изоляции России

Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, столицу Китая

Международная изоляция России является не более чем мифом, что доказывает визит президента РФ Владимира Путина в Китай и сотрудничество с другими государствами в рамках политики многополярности, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «360» он уточнил, что Россия выступает за отстаивание собственных национальных интересов, а не «бывшего мирового гегемона» в лице США.

Я думаю, ключевая тема обсуждения для российской стороны — сотрудничество с разными государствами в рамках политики многополярности. <...> Визит Путина в Китай и его насыщенная программа в очередной раз свидетельствуют о том, что никакой международной изоляции России и ее президента не существует, это миф, — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что лидеры разных стран стремятся наладить контакты и экономическое сотрудничество с Россией. Он отметил, что визит Путина в КНР имеет большое значение для отношений двух государств и доказывает, что Китай не планирует присоединяться к антироссийским санкциям, занимая «взвешенную с точки зрения своих национальных интересов позицию» относительно украинского кризиса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал о темах встречи Путина с лидером КНР Си Цзиньпином. По его словам, на переговорах состоится детальный обмен мнениями, также лидеры могут затронуть тему конфликта между Израилем и Палестиной.