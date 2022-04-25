Политолог назвал города, необходимые ВС РФ для сухопутного коридора в Крым

Для обеспечения сухопутного коридора в Крым ВС РФ нужен контроль над Харьковом и Запорожьем, сообщил политолог, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов «Царьграду». О намерении установить такой коридор до этого рассказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев.

Полноценный сухопутный коридор в Крым — это железнодорожный маршрут Москва — Харьков — Запорожье — Симферополь. И, соответственно, рядом же проходящая автомобильная трасса Москва — Симферополь. Она тоже проходит через Харьков и Запорожье. Без этих городов ни о каком реальном сухопутном коридоре в Крым говорить не приходится, — отметил Рогов.

Он добавил, что такой путь действовал столетиями, по нему путешествовали ещё русские императоры. Генерал Миннекаев же озвучил то, что мог, не нарушая гостайну, считает политолог.

Рустам Миннекаев заявил о сухопутном коридоре в Крым, который позволит «воздействовать» на важнейшие объекты ВСУ, 22 апреля, когда озвучивал цели второго этапа спецоперации на Украине. Исходя из них, российские войска также должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины.