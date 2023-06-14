Политолог назвал главные цели Египта в БРИКС Политолог Калачев: Египет хочет вступить в БРИКС для укрепления отношений с Китаем

Фото: kremlin.ru

Участники встречи лидеров БРИКС с главами делегаций приглашённых государств

Египет хочет стать членом БРИКС, чтобы укрепить отношения с Китаем, заявил NEWS.ru политолог Константин Калачев. По его мнению, африканская страна также заинтересована в новых инвестициях, в развитии экономического и военно-технологического сотрудничества. Политолог считает, что по своему экономическому потенциалу Египет заслуживает быть в БРИКС.

В первую очередь Египет заинтересован в инвестициях, в развитии технологического, экономического, военно-технологического сотрудничества. Они предполагают, что участие в БРИКС расширит возможности сотрудничества с Китаем. На сегодняшний день именно эта страна представляет для Египта интерес как партнер. Демонстрация общности интересов — мостик, путь к получению бонусов и преференций, тем более Китай активно вкладывается в экономику целого ряда стран, помогает открывать предприятия, ищет новые источники сырья, — считает Калачев.

Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, африканское государство заинтересовано в одном из ключевых направлений работы организации — переводе торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.