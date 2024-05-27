Политолог назвал демагогией обещание США поставить Тайваню новое оружие Политолог Дудаков: США не смогут поставить Тайваню обещанное оружие

Фото: Navy Petty Officer 3rd Class August Clawson

Слова представителя Конгресса США Майкла Маккола о скорой поставке оружия Тайваню стоит считать обычной демагогией, заявил в беседе с «360» политолог-американист Малек Дудаков. Он также добавил, что остров не сможет получить заказанное вооружение из-за конфликта на Украине.

С 2019 года Тайвань разместил заказы в США на сумму больше $19 млрд, и до сих пор многое из этого остров не получил, просто потому что там часть вооружений, например те же «Джавелины», некоторые ракеты, были отправлены на Украину, и американский ВПК пока не смог это все восполнить и произвести в достаточном количестве, — напомнил Дудаков.

По словам американиста, остров также не увидит обещанные F-16 в ближайшее время из-за якобы проблем технического характера. Политолог подчеркнул, что приезд на Тайвань Маккола является способом напомнить местным жителям, что о них не забыли в Вашингтоне.

Я сильно сомневаюсь, что за рамки какой-то риторики это выйдет, поэтому вряд ли мы увидим какой-то большой поток вооружений, которые пойдут сейчас на остров, — заключил американист.

Политолог Александр Перенджиев ранее обратил внимание, что власти США больше заинтересованы в помощи Тайваню, чем Украине. Он также добавил, что приезд Маккола на остров может быть связан с успешным наступлением России в рамках специальной военной операции на Украине.