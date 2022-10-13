Политолог назвал человека, способного подтолкнуть Россию и Украину к миру Политолог Бышок: подтолкнуть Россию и Украину к примирению может президент Турции Эрдоган

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — это человек, который способен подтолкнуть Россию и Украину к примирению, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Станислав Бышок. Эксперт уточнил, что турецкий лидер — один из немногих политиков, к которым прислушивается президент России Владимир Путин. По его словам, Эрдоган играет существенную роль и в глазах президента Украины Владимира Зеленского, и в глазах российского лидера.

Если действия затягиваются, то Эрдоган тот человек, который может попытаться найти путь к миру или к прекращению огня <...> Нужно понимать, что Эрдоган при всей самостоятельности его политики — президент страны — члена НАТО, что тоже играет существенную роль и в глазах Зеленского, и в глазах Путина, — сказал политолог.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонних переговоров в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования. Встреча двух лидеров длилась полтора часа. В ходе встречи Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. При этом российский лидер назвал заоблачной нынешнюю стоимость голубого топлива в мире. Кроме того, он предложил построить еще одну газотранспортную систему, соединяющую Россию и Турцию.