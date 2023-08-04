Политолог назвал цель партнеров Москвы на саммите по Украине Политолог Лукьянов: Китай и африканские страны обозначили, что не являются сторонниками действий Москвы

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Страны, не участвующие в западной кампании против России, в очередной раз обозначили, что не являются при этом и сторонниками действий Москвы, заявил NEWS.ru политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ранее стало известно об участии Китая и африканских стран в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии. По словам политолога, эти государства не упускают возможность показать свою «дистанцированность и равноудаленность» от Москвы и Запада.

Это еще раз подчеркивает весьма сложную обстановку на мировой арене. Чем дольше тянется противостояние, тем дольше не будет никаких изменений, в том числе в пользу России. В мире растет усталость от конфликта, — сказал Лукьянов.

Политолог также отметил, что никаких результатов от переговоров в Саудовской Аравии ожидать не стоит, поскольку там не будет главного участника — России, от которой и зависят все подвижки. По его словам, предстоящие переговоры проводятся не для практического результата, а в качестве некого политического жеста со стороны Запада, чтобы в очередной раз заявить об их сочувствии и поддержке.

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине в августе. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России.