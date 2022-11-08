Политолог назвал БРИКС и партнёрство с РФ привлекательными для Алжира Политолог Дудчак: для Алжира привлекательны модель БРИКС и партнёрство с Россией

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Подача Алжиром официальной заявки на вступление в объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) нельзя назвать простым совпадением с накалом геополитики, считает экономист и политолог Александр Дудчак. По его словам, это продуманное и аргументированное решение, усиленное впечатлением от внешнеполитического курса России, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Это реакция многих государств на серьёзные изменения мирохозяйственных укладов. У таких стран, как Алжир, есть пример для подражания перед глазами — новая система взаимоотношений между государствами. Это именно то, что предлагает БРИКС, — отметил Дудчак.

По мнению политолога, в рамках БРИКС государства-участники сотрудничают и получают равную выгоду. Он считает, что модель, предлагаемая Россией в рамках БРИКС, весьма привлекательна для Алжира, поскольку объединение демонстрирует разумные подходы, включая интересы всех его участников.

По словам Дудчака, БРИКС в настоящее время является неким клубом «стран доброй воли», в который могут включить государства, сохранившие политический суверенитет и действующие самостоятельно. Соискатели на участие в БРИКС ищут равноправного сотрудничества и понимают, за какими странами будущее, заключил политолог.

7 ноября специальный посланник МИД североафриканской страны по международному партнёрству Лейла Заруки сообщила, что Алжир подал заявку на вступление в БРИКС. Она отметила, что на июньском саммите и Россия, и Китай приветствовали присоединение республики к группе.