Политолог нашел объяснение нежеланию США и ФРГ принимать Украину в НАТО Политолог Дудаков: США и ФРГ не хотят принимать в НАТО конфликтующую Украину

Причиной нежелания руководства США и ФРГ принимать Украину в НАТО объясняется тем фактом, что эта страна находится в состоянии военного конфликта, рассказал в беседе с Lenta.ru политолог Малек Дудаков. По его словам, оптимальным для стран Запада был бы формат предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности.

Естественно, в состоянии конфликта никто страну в Альянс принимать не будет. Такими заявлениями пытаются ограничить хотелки украинских лоббистов, требующих вступления прямо сейчас. Ни Штаты, ни Германия этого не хотят, — объяснил эксперт.

Он добавил, что также ведутся разговоры о принятии Украины в Евросоюз, однако по окончании конфликта многое будет зависеть от состояния, в котором окажутся и Украина, и сами страны Альянса.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что критический момент на Украине без военной помощи США наступит через шесть месяцев, после чего положение на фронте изменится в более худшую для Киева сторону, и ВСУ придется «системно» отступать. По словам политолога, сейчас в целом наблюдается устойчивая тенденция на снижение помощи коллективного Запада украинской стороне.