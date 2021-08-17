Политолог напомнил статус сбежавшего президента Афганистана

Сбежавший президент Афганистана всё ещё является легитимным главой государства, но его дальнейшая роль неизвестна. Об этом Pravda.Ru сообщил военный политолог, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Насколько я знаю, он собрался лететь в Узбекистан. Как раз в Ташкент, где находится штаб-квартира Региональной антитеррористической структуры, — отметил эксперт.

Однако совершенно неясно, какая будет роль у свергнутого президента Афганистана. Кроме того, официальной передачи власти в стране не было и президента никто не отстранял от должности, а сама страна была захвачена вооружёнными силами. Получается, что талибы являются мятежниками, которые вынудили бежать действующего главу государства и находятся у власти незаконно, считает политолог.

В свою очередь «Талибану» (запрещён в РФ) абсолютно наплевать на то, что действующий глава государства был избран демократическим путём, и на всю демократию в целом. Они признают лишь власть силы. И Региональная антитеррористическая структура должна хоть как-то ответить на ситуацию в стране, откуда огромным потоком бегут беженцы. Но их молчание в этом вопросе приводит всех в смятение, резюмирует Перенджиев.

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