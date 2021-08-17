16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Политолог напомнил статус сбежавшего президента Афганистана

15:51, 17 августа 2021
Политолог напомнил статус сбежавшего президента Афганистана Ашраф Гани Фото: Pete Marovich/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сбежавший президент Афганистана всё ещё является легитимным главой государства, но его дальнейшая роль неизвестна. Об этом Pravda.Ru сообщил военный политолог, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Насколько я знаю, он собрался лететь в Узбекистан. Как раз в Ташкент, где находится штаб-квартира Региональной антитеррористической структуры, — отметил эксперт.

Однако совершенно неясно, какая будет роль у свергнутого президента Афганистана. Кроме того, официальной передачи власти в стране не было и президента никто не отстранял от должности, а сама страна была захвачена вооружёнными силами. Получается, что талибы являются мятежниками, которые вынудили бежать действующего главу государства и находятся у власти незаконно, считает политолог.

В свою очередь «Талибану» (запрещён в РФ) абсолютно наплевать на то, что действующий глава государства был избран демократическим путём, и на всю демократию в целом. Они признают лишь власть силы. И Региональная антитеррористическая структура должна хоть как-то ответить на ситуацию в стране, откуда огромным потоком бегут беженцы. Но их молчание в этом вопросе приводит всех в смятение, резюмирует Перенджиев.

Ранее стало известно, что 12 украинских военных остаются на бывшей базе США в Кабуле после ухода американцев. Сестра одного из военнослужащих рассказала, что на базе также остались грузины, румыны и болгары. На объект уже приходили боевики. Они вели себя вежливо, но оружие всё-таки забрали.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео