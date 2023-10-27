Политолог напомнил о предсказании Клинтона по Ближнему Востоку Политолог Якушев: Клинтон предупреждал о «большой крови» на Ближнем Востоке

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Билл Клинтон

Предсказание 42-го президента США Билла Клинтона о том, что на Ближнем Востоке прольется много крови, может сбыться с высокой вероятностью, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Михаил Якушев. По словам эксперта, Клинтон, который в 2000 году уже покидал свой пост, предложил Израилю и Палестине заключить мирный договор.

Как напомнил Якушев, на встрече с тогдашним премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и председателем Палестинской национальной администрации Ясиром Арафатом Клинтон предупредил, что у них остался единственный шанс — перед его уходом заключить мирный договор. Арафат тогда ответил, что не может выполнить требования Израиля и отдать мечеть Аль-Акса, а Эхуд Барак просто промолчал. После этого Клинтон произнес фразу, которая оказывается актуальной сегодня.

«Вы можете не подписывать сейчас, но имейте в виду: прольется столько крови, что вы потом об этом пожалеете». Вот вам результат, — подчеркнул политолог.

Отвечая на вопрос, может ли эскалация ближневосточного конфликта в итоге стать первопричиной третьей мировой войны или обернуться применением ядерного оружия, Якушев предположил, что вероятен наиболее пессимистичный сценарий.

Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что наземная операция Израиля в секторе Газа состоится, причем с самыми тяжкими кровавыми последствиями. По его словам, Израиль откладывает ее под давлением США и опасаясь мирового гнева.