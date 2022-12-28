Политолог: на Западе не задумываются, кто будет оплачивать долги Киева Политолог Светов: на Западе не задумываются, кто будет оплачивать долги Киева

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Политиков в западных странах не волнует, что будет после окончания их избирательного срока и кто будет расплачиваться за долги Украины, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. По его словам, они не думают о завтрашнем дне, а только отрабатывают свое время. Эксперт считает, что в этом заключается отличие западных политиков от российских, которых больше волнует, что будет со страной после их отставки.

Сначала был Обама, который вступал в ядерную сделку с Ираном, заключил договор о Тихоокеанском торговом сотрудничестве. Потом избрали Трампа, который все отменил, зато принял решение строить стену на границе с Мексикой. Денег туда вложили много. Пришел Байден — отменил стену. После Байдена придет другой, он уже и будет разбираться с долгами Украины, — считает Светов.

Политолог отметил, что по такому же принципе канцлеру Германии Олафу Шольцу нет смысла беспокоиться о завтрашнем дне, потому что неизвестно, переизберут ли его снова. Светов добавил, что и президент Франции Эммануэль Макрон не продолжает линию своих предшественников.

Администрация США ранее сообщила о переговорах с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в сумме $37,7 млрд, в том числе $21 млрд военной помощи. Консультации по данному вопросу вел советник по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ.