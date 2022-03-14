Политолог Миршеймер: США и НАТО основные виновники украинского кризиса

Главными виновниками эскалации украинского кризиса являются США и страны - члены НАТО. Об этом заявил американский политолог Джон Миршеймер в статье для журнала The Economist. Он полагает, что попытки западных стран способствовать присоединению Украины к ЕС и НАТО стали причинами госпереворота и свержения законного президента Януковича в 2014 году, а затем основой для возникновения кризиса в отношениях РФ и Украины.

Украина постепенно превращалась в квазичлена НАТО. Процесс начался в декабре 2017 года, когда администрация Трампа решила продать Киеву «оборонительное оружие». Было трудно сказать, можно ли считать его «оборонительным», однако в любом случае его поставки на Украину выглядели оскорбительными для Москвы. К этой волне присоединились другие страны НАТО, отправившие Украине оружие, обучавшие ее армию и позволившие ей участвовать в совместных военных учениях, — сказал Миршеймер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».