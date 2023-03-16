Политолог: из-за Украины ЕС попал под полный контроль США Политолог Карасев: из-за Украины ЕС попал под полный контроль США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за украинского конфликта Евросоюз попал под полный контроль США, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Владимир Карасев. По его словам, из всех членов НАТО самостоятельность сохранила только Турция, поскольку она меньшей степени зависит от руководства военного блока. Помимо того, Вашингтон принуждает ЕС увеличить расходы на свои национальные армии, подчеркнул эксперт.

У Турции своя позиция, а Евросоюз полностью контролируются Вашингтоном. Вот и все. Турция со своей позицией — это более сильная структура, более сильная страна, вторая армия в НАТО после американцев, они могут играть самостоятельную игру, — заявил Карасев.

Политолог пояснил, что Турция способна самостоятельно обеспечить себя оружием, тогда как европейцы отказались от своих армий в обмен на помощь от НАТО и инвестиции. Он отметил, что многие военные заводы в Европе принадлежат американцам.

Политолог Алексей Ярошенко ранее заявил, что США сделают все, чтобы заставить Украину заплатить за предоставляемое ей вооружение. Комментируя слова представителя Пентагона Селесты Уолландер о необходимости Киеву самому оплачивать оружие, он отметил, что Вашингтон хочет сделать из киевского режима безотходное производство. Также эксперт уверен, что Штаты попытаются получить максимум выгоды от украинского конфликта.