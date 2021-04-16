Политолог из США призвал Запад уважать Россию

https://static.news.ru/photo/703f8084-9f96-11eb-82ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина наращивает войска на линии соприкосновения в Донбассе параллельно росту напряжённости между Россией и НАТО. Об этом говорится в статье Дэниела Ковалика, которую он написал для издания RT International. Американский эксперт, автор книги «Нет больше войны: как Запад нарушает международное право, используя „гуманитарное“ вмешательство для продвижения экономических и стратегических интересов» указывает, что именно Россия окружена западным военным блоком до самых границ, а не наоборот.

К настоящему времени НАТО втянула в свою орбиту шесть бывших стран ОДКБ (Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Болгарию и Румынию) и три бывшие советские республики (Эстонию, Латвию и Литву). Такого присутствия России или российского альянса на границах США, Канады или Западной Европы нет, — цитирует «ПолитРоссия» статью.

По словам эксперта, вполне понятно, что РФ воспринимает как угрозу готовность Украины стать членом НАТО.

Настало время, чтобы Запад признал законные интересы и опасения России в области безопасности, принял это предложение обсудить численность и размещение войск и подошел к таким дискуссиям с уважением и смирением. На карту может быть поставлена судьба всего мира, — резюмировал Ковалик.

Как писал NEWS.ru, читатели французской газеты Le Figaro высказались на тему вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Они считают, что это может обострить международные отношения, а в конечном итоге привести к третьей мировой войне. Украина может потребовать от Альянса помочь ей забрать назад Крым, и тогда половина планеты погрузится в войну, считают французы. Один из комментаторов также напомнил, что среди европейских политиков никто не пошевелил и пальцем против блокады Кубы, которую устроили США, а в случае с Украиной никто в Европе «не сделает себе харакири» ради Киева. Другой читатель заявил, что Россия тоже должна стать членом ЕС, если Украина туда войдёт.