Политолог: Иран сблизится с Россией после заявления Подоляка Политолог Михайлов: Иран пойдет на сближение с Россией после заявления Подоляка об атаке дронов

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

После заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об атаках дронами на военные объекты Ирана из-за близости с Россией, Тегеран пойдет на сближение с Москвой, считает политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», эксперт отметил, что Подоляк своими саркастичными высказываниями вызвал негативную реакцию у иранского руководства.

Сейчас Иран детально разберется в том, кто напал и для чего. Являлась ли подобная атака спровоцированной партнерскими отношениями республики с Россией. И тогда, я уверен, что иранские власти развернутся еще больше в сторону нашей страны, — заявил политолог.

По словам Михайлова, Иран может повлиять на усугубление отношений к украинскому режиму многих государств. Поэтому слова Подоляка об атаках дронов на военные объекты в городах Исфахан, Хамадан и Кередж сыграют против Украины.

Политолог предполагает, что подобные заявления могут делаться с подачи Запада. Это может оказаться большой игрой против действующей украинской власти, по мнению Михайлова. Уже сейчас сложно объяснить, какие цели преследовала Украина, сделав заявление об атаке дронов в Иране.

Могу предположить, что такие абсолютно бессмысленные и провокационные высказывания украинских представителей спровоцировали определенные силы для того, чтобы ухудшить положение киевского режима и в итоге подтолкнуть к переговорам. Потому что Запад не хочет терять лицо, — заключил эксперт.

Силы безопасности Ирана ранее установили происхождение дронов, атаковавших объект Минобороны страны в городе Исфахан. Конкретное название компании и страна-производитель не приводятся.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану. Позже глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях заявил, что атака могла последовать из-за событий на Украине и предполагаемой помощи Тегерана Москве.