Политолог: голосование против России в ООН усилит давление Запада на Сербию
Политолог Наумов: голосование против России в ООН усилит давление Запада на Сербию
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:14, 08 апреля 2022
Генассамблея ООНФото: un.org
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Голосование Сербии в ООН против России не избавит страну от дальнейшего давления Запада, теперь оно, наоборот, только усилится, считает политолог Сергей Наумов. По его словам, никакие разговоры о шантаже со стороны Запада не могут служить оправданием решению сербских властей, пишет Live 24.
Думаю, большинство сербов не одобрят решение своего президента, посчитав, что он дал слабину. Никакие разговоры о шантаже со стороны Запада не могут служить оправданием, — сказал он.
Наумов напомнил, что избиратели Сербии и Венгрии на выборах проголосовали за политиков, которые отказались поддерживать антироссийские санкции. Это говорит о том, что людям надоело политическое давление Брюсселя. Жители Сербии хотят иметь право на свою точку зрения, поэтому спорное решение проголосовать против России в ООН наверняка вызовет непонимание у сербов, подчеркнул политолог.
Он также не исключил, что если давление Брюсселя на способные самостоятельно мыслить страны продолжится, то они начнут искать других союзников, что в итоге может привести к распаду ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич ранее объяснил голосование страны за приостановку членства России давлением и шантажом Запада. По его словам, изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться, однако на страну было организовано «огромное давление», в ходе которого Сербии угрожали санкциями против её нефтянойкомпании НИС.