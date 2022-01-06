Политолог Гаспарян рассказал, когда в Казахстане закончатся беспорядки

Ситуация в Казахстане начинается налаживаться, беспорядки закончатся, как только силовики подавят очаги сопротивления. После этого бунтовщиков ждут суды и приговоры, а власть будет работать над восстановлением экономики, заявил NEWS.ru политолог Армен Гаспарян.

Сейчас подавят очаги сопротивления преступного и на том всё закончится. Дальше будут суды и приговоры, восстановление республики и экономики. Ни один же ублюдок об этом не думает, когда он затевает подобного рода «дискотеки», разум же чрезвычайно недалёкий, — сказал эксперт.

Гаспарян считает, что Казахстан получил очень тяжёлый урок, но изменится ли внешняя политика властей республики в отношении России, покажет время.

Что они (власти Казахстана. — NEWS.ru) извлекут из этого урока, мы посмотрим в перспективе. Сейчас они об этом не думают, у них сейчас гораздо более сложная история: у них режим чрезвычайного положения, они сначала эту историю будут доводить до логичного и правильного конца, а потом будут думать о внешней политике, а никак не наоборот, — сказал политолог.

Акции протеста в Казахстане начались 3 января из-за резкого повышения цен на газ. Митинги распространились с западной, газодобывающей части Казахстана по всей территории и переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение, а также обратился к главам государств Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. Совет ОДКБ направил в республику миротворческие силы. Первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ прибыли в Казахстан 6 января.