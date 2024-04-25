Политолог допустила новый кризис в США из-за поддержки Украины Политолог Журавлева: продолжение поддержки Украины повлечет новый кризис в США

Фото: Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятность нового кризиса в Соединенных Штатах остается высокой на фоне поддержки Украины, заявила изданию Lenta.ru руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По ее словам, Белому дому со временем будет все сложнее продвигать новые законопроекты о помощи.

Чем дальше, тем вероятность подобных задержек будет больше. Потому что значительная часть Республиканской партии не считает, что Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине, — отметила политолог.

В то же время республиканцы продолжают придерживаться риторики о поддержке киевских властей, так как большая часть американцев согласна с ней, подчеркнула Журавлева. Однако могут возникнуть дополнительные условия, которые затормозят процесс согласования финансирования Украины, констатировала она.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что ВС России продолжат уничтожать американскую технику и вооружение в зоне спецоперации. Так он прокомментировал информацию о новых военных поставках Вооруженным силам Украины со стороны Белого дома.

До этого президент США Джо Байден 24 апреля сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи киевским властям в рамках нового военного пакета, который был одобрен в конгрессе через семь месяцев после внесения. Поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы, уточнил американский лидер.