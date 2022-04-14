Политолог допустил возвращение Тайваня под контроль КНР в 2022 году

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что Китай может вернуть Тайвань под свой контроль уже в этом году. Как пояснил политолог, в новой политической ситуации к этому есть все предпосылки, пишет Lenta.ru

Я не исключаю, что это произойдёт уже в течение этого года. Во всяком случае к этому есть уже все предпосылки. Гарантировать, конечно, нельзя, это зависит от решений политического руководства Китая, — отметил эксперт.

Мендкович отметил, что сейчас, безусловно, возросла угроза конфронтации между КНР и США, которые являются гарантом сепарированного от основного Китая статуса Тайваня. Он напомнил, что ещё зимой были сообщения об активности ВВС Китая в районе Тайваня, также были планы официальных визитов из США на Тайвань, которые отменялись в последний момент.

Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько ранее сообщил, что сейчас США делают всё возможное, чтобы спровоцировать КНР на действия в отношении Тайваня. Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена готова поставлять на остров вооружения, кроме того, делаются заявления о политической поддержке Тайваня. В ответ Китай пока ограничивается протестами и демонстрационными военными манёврами.