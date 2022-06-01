Политолог допустил российский удар по территории США Политолог Перенджиев: Россия может ударить по территории США в случае американских поставок дальнобойного оружия Украине

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может ударить по территории США, если они начнут поставки дальнобойного оружия Украине, заявил военный политолог Александр Перенджиев изданию Lenta.ru. Он уверен, что США на такой превентивный удар ответят лишь криками, шумом и угрозами, а прямого столкновения побоятся.

У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведётся соответствующий мониторинг. Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам действительно может быть нанесён удар, когда они будут загружаться или поставляться морским путем. Ударить могут и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России, — сказал Перенджиев.

По мнению политолога, такой позиции придерживается и замглавы МИД РФ Сергей Рябков, и высшее руководство России.

Сергей Рябков ранее предупредил, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения РФ и США независимо от аргументации. По его мнению, США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для решения украинского конфликта, а с началом спецоперации стремятся нанести стратегическое поражение России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия HIMARS для нанесения ударов по России. ВСУ не ведут боевых действий на территории России и не собираются её атаковать, сказал он.