Политолог допустил распад Украины после 30 лет независимости

Украину ждёт распад при сохранении того курса, которым она шла все 30 лет независимости. Такое мнение высказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в статье, опубликованной изданием «Главред».

Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина — единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у неё был в 1991 году. Украинская экономика была 15-й экономикой мира, но скатилась куда-то далеко, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украина становится аграрно-сырьевым придатком стран «золотого миллиарда», хотя имела «отличные стартовые возможности» индустриально-аграрной страны. Сейчас Киеву в экономическом и социальном плане «нечем похвастаться». При этом население сократилось с 52 до 35–37 млн человек, отметил Золотарёв.

Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это всё, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное, — считает политолог.

Он назвал бедой Украины то, что её политическая элита восприняла независимость и власть как инструмент для личного обогащения. В итоге страна «доигралась» до потери территорий и конфликта в стране.

Политолог также допустил распад Украины, поскольку сейчас её де-факто «связывает лишь полиция, денежная единица, вооружённые силы и торговые сети». Ослабевает экономическая связанность государства, подчеркнул Золотарёв.

Он считает, что нынешнюю ситуацию можно исправить. Для этого, прежде всего, у политической и деловой элиты Украины должна появиться политическая воля.

Ранее стало известно, что бывший министр экономики Украины Виктор Суслов назвал два фактора, тормозящих развитие страны. До развала СССР, считает Суслов, Украина считалась самой процветающей республикой Союза. Но позже несколько богатых семей смогли монополизировать целые отрасли экономики, финансируя политические партии и СМИ, проталкивая своих представителей в украинский парламент.