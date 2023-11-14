Политолог дал прогноз итогов встречи Байдена с Си Цзиньпином Политолог Дудаков: переговоры Си Цзиньпина и Байдена не снимут напряженности

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Джо Байден, Си Цзиньпин

Анонсированные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в рамках саммита АТЭС не приведут к разрядке напряженности между двумя странами, считает политолог-американист Малек Дудаков. Тем не менее, как пояснил эксперт в беседе с ИА SM.News, возможно, удастся найти компромиссы по некоторым вопросам.

Общий тренд на конфронтацию в будущем никуда не исчезнет. То есть разрядки большой не будет. Но по отдельным вопросам удастся добиться компромисса, — высказал мнение политолог.

Он предположил, что в ходе встречи будут обсуждаться борьба с наркоторговлей, регулирование деятельности нейросетей и экологические проблемы. В этих вопросах, по мнению Дудакова, стороны могут найти взаимопонимание. Но ужесточение американских санкций в отношении Китая, а также ситуация вокруг Тайваня останутся камнями преткновения, считает эксперт.

Как напоминает издание, последние несколько лет отношения между КНР и США находятся в своей низшей точке.

Ранее руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок высказал мнение, что в ходе переговоров между Байденом и Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско будут затронуты недавние контакты представителей руководства России и Китая. По мнению эксперта, КНР это было нужно, чтобы иметь возможность оказывать давление на Белый дом.