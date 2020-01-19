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Уровень участников международной конференции в Берлине по урегулированию ситуации в Ливии может привести к реальному запуску мирного процесса в этой стране. Такого мнения придерживается профессор факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.

Думаю, уровень участия в конференции приведёт к реальным договоренностям. Это станет важным началом политического процесса. Но, скорее всего, это займёт достаточное время, — рассказала РИА Новости политолог.

По её словам, несмотря на то, что одной этой конференции может быть недостаточно для разрешения ситуации в Ливии, на ней будут предложены инструменты для активизации процесса урегулирования.

Профессор считает, что за успехом организации этой конференции стоит президент РФ Владимир Путин, а её участники отправились на мероприятие именно из-за него, видя успехи российской дипломатии.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.