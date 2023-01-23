Политолог объяснил панику в западных СМИ из-за санкций против России Политолог Соломонов: в западных СМИ пытаются оправдаться за неудачу антироссийских санкций

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Паника в западных СМИ о неэффективности антироссийских санкций являются «криком отчаяния» и попыткой оправдаться за собственные ошибки, считает политолог Владимир Соломонов. По его словам, которые передает ФБА «Экономика сегодня», европейские и американские власти обещали народу победу над Россией после ввода ограничений, но спустя какое-то время там появилось мнение, что россияне «прекрасно живут» в условиях санкций. Из-за этого на Западе возник вопрос — почему уровень жизни падает у них, хотя ограничения вводили против России?

Когда почти год назад им сказали: «Мы сейчас введем санкции против Москвы и уничтожим РФ, поэтому придется немного потерпеть и заплатить за газ чуть-чуть больше» — все поверили и ждали, когда Россия «падет». Но прошло время, и европейцы, американцы и другие начинают задавать вопросы: а почему у нас рухнул уровень жизни, почему все наши деньги уходят на Украину, мы тут загибаемся, а россияне как будто прекрасно живут в условиях санкций? Почему у нас закрываются производства, дорожает еда, почему люди умирают в холоде в собственных квартирах? Где же эта обещанная победа над «слабой» Москвой? А нет ее, — рассказал Соломонов.

Политолог уверен, что за публикациями в западных СМИ не кроется никакого хитрого плана. По его мнению, они отражают настроения в западном обществе, где люди начали задаваться вопросами насчет целесообразности санкций против России.

Издание отметило, что в западных СМИ в течение трех дней вышло три публикации о результатах антироссийских санкций. Аналитическую статью выпустил The Washington Post — причиной нерезультативности ограничений там сочли «попустительство» Запада. На японском портале Yahoo News Japan отметили стойкость российского народа и то, что жизнь под санкциями несравнима с переходным периодом после развала СССР. А в итальянском издании Corriere della Sera писали, что российская экономика смогла выжить за счет роста цен на энергоносители.

В американских СМИ ранее сообщили, что дальнейшее ужесточение Евросоюзом санкций в отношении России может навредить ключевым отраслям экономики сообщества. Обозреватель Джек Виттельс отметил, что властям стран ЕС станет сложнее сдерживать инфляцию. По его словам, европейские лидеры рассчитывали пошатнуть финансовую устойчивость России путем санкций, однако ограничения стали причиной перебоев поставок энергоносителей, а введение потолка цен на российскую нефть может еще больше усугубить ситуацию.