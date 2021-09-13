Политика по сокращению выбросов в Европе привела к энергетическому кризису

Резкий переход на возобновляемые источники энергии в условиях глобального потепления привёл к энергетическому кризису в Европе. Слабый ветер привёл к низким показателям выработки электроэнергии на ветряных электростанциях, из-за этого странам ЕС пришлось покупать ископаемое топливо по высокой цене. Об этом пишет Bloomberg.

Цены на энергию продолжат расти. Если переход к возобновляемой энергетике начнёт ставить под угрозу надёжность энергосистемы и значительно повысит счета за электричество, политика властей вызовет серьёзное сопротивление, — заявил директор консалтинговой компании E3 Analytics Тоби Кутюр.

Несмотря на рост цен на ископаемое топливо, кризис на мировом рынке электроэнергии не наблюдается. Это возможно благодаря тому, что возобновляемые источники остаются привлекательными для потребителей. Например, цена на солнечную энергию фиксируется во время установки панелей, в то время как стоимость ископаемого топлива может зависеть от множества факторов — от аварий при бурении скважин до геополитических аспектов.

Ранее экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле перед уходом со своего поста заявил в интервью, что цены на газ в Европе этой зимой будут высокими. Дело в том, что уровень заполнения подземных хранилищ крайне низок, поэтому даже ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может не спасти ситуацию.