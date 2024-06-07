Политик Гиоргадзе объяснил угрозы ЕС отменить безвиз с Грузией Политик Гиоргадзе: Запад угрожает Грузии из-за выражения своего мнения

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Запад угрожает Грузии санкциями и отменой безвизового режима потому, что власти попытались выразить свое мнение принятием закона об иностранных агентах, заявил грузинский политический деятель Игорь Гиоргадзе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, в стране нет ни одной некоммерческой организации, которая финансировалась бы Китаем или Россией. Все они финансируются западными странами.

Одна часть, которая смотрит на запад, попыталась выразить свое мнение. Это не разрешено хозяином, большим хозяином, так называемым объединенным западом, а если конкретизировать, то Соединенными Штатами, — объясняет он.

По его словам, американцы не хотят раскрывать финансируемые ими организации в Грузии и поэтому выдумывают клише о русских проектах. При этом он обращает внимание на то, что ни один противник этого закона не сослался ни на одну статью или пункт, который бы он назвал антидемократичным.

Такого нет. Значит, речь идет о чем? О борьбе за власть, кому больше мест в парламенте. Ничего страшного с точки зрения госпереворота, военного переворота не происходит. Это конкуренция внутри одного вектора развития, — заключил он.

На пленарной сессии форума Гиоргадзе назвал происходящие в Грузии события «вселяющими надежду». По его словам, люди видят, что происходит в стране. При этом он напомнил, что в конституции государства прописано его стремление войти в ЕС и НАТО. Пока этот пункт присутствует в Основном законе, говорить о кардинальных изменениях сложно, отметил он.