Стало известно о панике в ЕС из-за возможного интервью Путина Карлсону Политик Филиппо: в ЕС паникуют из-за возможного интервью Путина Карлсону

Политики в Европе находятся в панике из-за возможного интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, написал в Twitter (X) лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что европолитики являются самопровозглашенными представителями «лагеря добра», однако это не так, потому что они не поддерживают свободу слова.

Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком, — написал Филиппо.

Ранее Newsweek сообщил, что Карлсон, который недавно приехал в Москву, взял интервью у Путина. Источник издания сослался на пост экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Twitter (X). Журналист написал, что Карлсон получил то, что хотел. В Кремле данную информацию не подтверждали.

6 февраля автомобиль Карлсона заметили на территории администрации президента России. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в машину погрузили съемочное оборудование. Утром американского журналиста также заметили выходящим с парковки отеля, пока его команда грузила камеры в автомобиль.

Bloomberg со ссылкой на источник писал, что возможность проведения интервью Карлсона с Путиным обсуждалась в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал проинформировать о возможных интервью Путина, в том числе зарубежным средствам массовой информации.