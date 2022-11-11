Официальные лица США опасаются недовольств внутри Европы касательно санкций, введенных против России, поскольку в странах ЕС продолжает развиваться кризис, пишет Politico. По их мнению, рост расходов в странах ЕС может привести к тому, что европейские лидеры снимут санкции с РФ.

Американские официальные лица, базирующиеся в Европе, предупреждают коллег из Вашингтона о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся на санкции и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может заставить европейских лидеров отказаться от поддержки санкций, — говорят обозреватели Politico Эрик Банко и Пол Маклири.