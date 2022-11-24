Politico: у Запада истощаются запасы оружия? Украина выпускает по пять-шесть тысяч снарядов в день. В США и Европе срочно придумывают, как пополнить резервы — и свои, и Киева

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские системы залпового огня HIMARS

Власти западных стран по обе стороны Атлантики «в спешке» ломают голову над тем, как поскорее пополнить свои оружейные запасы. Их перестает хватать как для помощи Украине, так и для обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на протоколы закрытых заседаний последнего саммита НАТО. Подробности утечек — в материале NEWS.ru.

За вооружениями не угнаться

Правительства от Оттавы до Осло пытаются придумать, как быстрее закупать и [самим] создавать новое оружие, поскольку война на Украине истощает их запасы неумолимыми темпами, — отмечает Politico. — Запад ищет способы, как нарастить производство противотанкового оружия и новых средств ПВО, как пополнить запасы артиллерийских боеприпасов. Потому что украинцы выпускают от пяти до шести тысяч снарядов в день по укрепленным российским позициям на юге.

Причем речь идет «не только о помощи Украине»: страны НАТО борются и «за пополнение собственных запасов», уточняет издание.

Эта нехватка вооружений вызвала серьезную озабоченность во время последнего саммита НАТО, который прошел в Брюсселе в прошлом месяце. Судя по протоколам закрытых заседаний, страны — члены Альянса не уверены, что [военно-промышленная] отрасль способна удовлетворять их потребности в краткосрочной перспективе, — передает Politico.

Другими словами, конфликт на Украине раскручивает новую гонку вооружений, но удержать темп становится все труднее. На этом настаивают высокопоставленные натовские военные.

Поиск решения будет трудным. Ведь речь идет о расстановке приоритетов для каждой из стран. Им приходится искать баланс между внутренними потребностями и военными расходами, — признал старший офицер НАТО, адмирал Роб Бауэр в беседе с Politico. — Мы ведем политическую дискуссию о том, как потратить больше денег на системы вооружения.

«Команда тигров» готовится к броску

Эти дополнительные вложения не обязательно означают, что оружейные запасы вырастут немедленно.

Страны по всей Европе объявили о дополнительных расходах на оборону на десятки миллиардов долларов с начала операции РФ на Украине. Но у оборонной промышленности еще не было времени увеличить мощности или нанять новых работников, поскольку компании только ожидают новых контрактов, — признает Politico.

Активизировались и США, которые хотят поставлять в Европу больше своего оружия.

В августе Пентагон собрал «команду тигров» под руководством сотрудника 2-го департамента по вопросам политики Саши Бейкера и начальника отдела закупок Уильяма Лапланте. Их цель — разработать «дорожную карту» по ускорению продаж оружия за рубеж. Особенно с учетом потребностей европейских союзников, которые хотят пополнять свои запасы. Ожидается, что эта работа скоро завершится, — об этом Politico сообщили два осведомленных источника.

Соединенные Штаты почувствовали конкуренцию со стороны других стран — поставщиков вооружений в Европу. Они позиционируют себя в качестве альтернативы дорогому американскому оружию, которое к тому же часто поступает с задержками. Например, Варшава наладила сотрудничество с Сеулом.

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35

Корейцы рвутся в бой

С июля Южная Корея продала Польше истребителей, танков и ракетных систем на миллиарды долларов. А ведь Варшава считалась постоянным заказчиком американского ВПК. В сторону Сеула смотрят еще несколько потенциальных заказчиков в Европе. Корейцы пообещали им поставлять свои системы быстрее, чем американцы.

Мы так и сказали: если ни одна другая страна не сможет быстро предоставить нам оружие, мы пойдем на сотрудничество с корейцами. Ситуация такова, что времени на раскачку у нас нет, — заявил Politico главнокомандующий польскими вооруженными силами Раймунд Анджейчак.

В то же время в заявлениях натовцев о нехватке вооружений нет большой сенсации. Как раз в это время верстаются военные бюджеты на следующий год. Неудивительно, что Министерствам обороны выгодно представить ситуацию как плачевную. Это самый верный способ запросить как можно больше финансирования из бюджета и заключить как можно больше контрактов. Собственно, они говорят об этом в открытую.

Боевые действия на Украине привели к войне за промышленный потенциал, — признал в беседе с Politico новый министр обороны Швеции Пал Джонсон в кулуарах Международного форума безопасности в Галифаксе.

К примеру, его страна собирается с опережением графика, к 2026 году, довести свои оборонные расходы до 2% ВВП.