Власти западных стран по обе стороны Атлантики «в спешке» ломают голову над тем, как поскорее пополнить свои оружейные запасы. Их перестает хватать как для помощи Украине, так и для обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на протоколы закрытых заседаний последнего саммита НАТО. Подробности утечек — в материале NEWS.ru.
За вооружениями не угнаться
Правительства от Оттавы до Осло пытаются придумать, как быстрее закупать и [самим] создавать новое оружие, поскольку война на Украине истощает их запасы неумолимыми темпами, — отмечает Politico. — Запад ищет способы, как нарастить производство противотанкового оружия и новых средств ПВО, как пополнить запасы артиллерийских боеприпасов. Потому что украинцы выпускают от пяти до шести тысяч снарядов в день по укрепленным российским позициям на юге.
Причем речь идет «не только о помощи Украине»: страны НАТО борются и «за пополнение собственных запасов», уточняет издание.
Эта нехватка вооружений вызвала серьезную озабоченность во время последнего саммита НАТО, который прошел в Брюсселе в прошлом месяце. Судя по протоколам закрытых заседаний, страны — члены Альянса не уверены, что [военно-промышленная] отрасль способна удовлетворять их потребности в краткосрочной перспективе, — передает Politico.
Другими словами, конфликт на Украине раскручивает новую гонку вооружений, но удержать темп становится все труднее. На этом настаивают высокопоставленные натовские военные.
Поиск решения будет трудным. Ведь речь идет о расстановке приоритетов для каждой из стран. Им приходится искать баланс между внутренними потребностями и военными расходами, — признал старший офицер НАТО, адмирал Роб Бауэр в беседе с Politico. — Мы ведем политическую дискуссию о том, как потратить больше денег на системы вооружения.
«Команда тигров» готовится к броску
Эти дополнительные вложения не обязательно означают, что оружейные запасы вырастут немедленно.
Страны по всей Европе объявили о дополнительных расходах на оборону на десятки миллиардов долларов с начала операции РФ на Украине. Но у оборонной промышленности еще не было времени увеличить мощности или нанять новых работников, поскольку компании только ожидают новых контрактов, — признает Politico.
Активизировались и США, которые хотят поставлять в Европу больше своего оружия.
В августе Пентагон собрал «команду тигров» под руководством сотрудника 2-го департамента по вопросам политики Саши Бейкера и начальника отдела закупок Уильяма Лапланте. Их цель — разработать «дорожную карту» по ускорению продаж оружия за рубеж. Особенно с учетом потребностей европейских союзников, которые хотят пополнять свои запасы. Ожидается, что эта работа скоро завершится, — об этом Politico сообщили два осведомленных источника.
Соединенные Штаты почувствовали конкуренцию со стороны других стран — поставщиков вооружений в Европу. Они позиционируют себя в качестве альтернативы дорогому американскому оружию, которое к тому же часто поступает с задержками. Например, Варшава наладила сотрудничество с Сеулом.
Корейцы рвутся в бой
С июля Южная Корея продала Польше истребителей, танков и ракетных систем на миллиарды долларов. А ведь Варшава считалась постоянным заказчиком американского ВПК. В сторону Сеула смотрят еще несколько потенциальных заказчиков в Европе. Корейцы пообещали им поставлять свои системы быстрее, чем американцы.
Мы так и сказали: если ни одна другая страна не сможет быстро предоставить нам оружие, мы пойдем на сотрудничество с корейцами. Ситуация такова, что времени на раскачку у нас нет, — заявил Politico главнокомандующий польскими вооруженными силами Раймунд Анджейчак.
В то же время в заявлениях натовцев о нехватке вооружений нет большой сенсации. Как раз в это время верстаются военные бюджеты на следующий год. Неудивительно, что Министерствам обороны выгодно представить ситуацию как плачевную. Это самый верный способ запросить как можно больше финансирования из бюджета и заключить как можно больше контрактов. Собственно, они говорят об этом в открытую.
Боевые действия на Украине привели к войне за промышленный потенциал, — признал в беседе с Politico новый министр обороны Швеции Пал Джонсон в кулуарах Международного форума безопасности в Галифаксе.
К примеру, его страна собирается с опережением графика, к 2026 году, довести свои оборонные расходы до 2% ВВП.