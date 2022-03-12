Politico: США в 2021 году хотели отправить более сотни спецсил на Украину

США в конце 2021 года рассматривали возможность отправить «несколько сотен» военных для обучения украинской армии «нетрадиционным методам ведения войны», сообщает Politico со ссылкой на свои источники. Однако этого не сделали по причине опасений эскалации в отношениях с Россией.

В декабре 2021 года высокопоставленные военные источники США сообщили законодателям, что они собираются отправить на Украину дополнительно «несколько сотен» сотрудников спецподразделений для обучения нетрадиционным методам ведения войны, — говорится в сообщении.

Согласно статье издания, американские сотрудники должны были проводить украинским военным инструктажи отдельно от официальной учебной миссии Соединенных Штатов на Украине.

По словам американского чиновника, на который ссылаются источники, администрация главы Белого дома Джо Байдена выразила серьёзные опасения, что результатом данной инициативы может стать «эскалация ситуации с Россией».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США останется возможность продолжать поставки Украине техники и оружия в виде военной помощи даже на фоне заявления России о том, что такие конвои будут законными целями для Вооружённых сил РФ.

Джо Байден подписал меморандум, наделяющий государственного секретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине финансовой помощи в размере $200 млн. Эти средства направят на приобретение товаров военного назначения и военное обучение украинцев.