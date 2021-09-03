Politico: США применят авиацию для удара по террористам в Афганистане

Американские военные в будущем могут применить авиацию ВМС США для ударов по террористам из «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Вашингтон выражал готовность атаковать боевиков с воздуха в Афганистане. Для этого предполагалось использовать не только самолёты, но и беспилотники.

Однако пока не разработан подробный план того, как данная авиация сможет собирать разведывательные данные о целях или на регулярной основе осуществлять подобные миссии с такого большого расстояния, — говорится в материале.

Кроме того, как рассказал изданию источник из числа американских военных, скорее всего, такая миссия будет возложена на ВМС США. Также Штаты, на текущий день, не располагают авиабазами в Афганистане, поэтому предполагается, что самолёты будут вылетать на боевые задания с авианосцев.

В статье также приводятся экспертные оценки, согласно которым США, вероятнее всего, будут использовать для сбора данных о ситуации в Афганистане и нанесения ударов в первую очередь беспилотники, предназначенные для дальних полётов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если члены движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) продолжат ограничивать свободу передвижения жителей Афганистана, администрация США не видит перспектив смягчения санкций в их отношении.