«Белый дом приходит в ужас от мысли, что следующая большая победа Путина может случиться в Париже» — с таким заголовком вышла статья в издании Politico, в которой колумнист Джонатан Лемир высказывает мнение, что ультраправый кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен может одержать победу в гонке и дестабилизировать антироссийскую западную коалицию, что станет ударом по интересам США. Помимо этого, Америка опасается, что Россия может вмешаться в процедуру голосования и дать преимущество лидеру партии «Национальный фронт».

В администрации [президента США] Джо Байдена растут опасения по поводу напряжённой предвыборной гонки во Франции. <...> Победа Ле Пен <...> может кардинально поменять позицию Франции и поднять вопрос о членстве страны в НАТО, что приводит других лидеров Альянса в мандраж, — пишет Politico со ссылкой на трёх высокопоставленных неназванных американских чиновников.

В статье Лемир называет ультраправого кандидата «сторонницей Владимира Путина», уточняя, что она «без капли смущения» занимала его сторону с 2017 года после очной встречи с российским президентом.

Журналист отмечает, что в последнее время она поменяла свою обычную «провокационную антиисламскую» риторику и сосредоточилась на растущих ценах и положении простых французов. Несмотря на то, что её имя у многих выборщиков «ассоциируется с расизмом и ксенофобией», тактика приносит плоды и на данный момент, согласно опросам общественного мнения, Ле Пен и глава государства Эммануэль Макрон идут «ноздря в ноздрю».

Лемир отмечает, что победа Ле Пен на выборах ввергнет Европу в крупнейший кризис со времён брексита и полностью поменяет положение дел на всём континенте, что «раздробит проукраинскую коалицию, простирающуюся от Варшавы до Вашингтона».

Вчера днём лидер «Национального фронта» выступила против эмбарго на российское сырьё. По её словам, данные санкции приведут к тяжёлым последствиям как для французов, так и для остального мира. Она же выступает против всего, что спровоцирует рост цен для граждан и подорвёт их покупательную способность.